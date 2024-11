Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstagabend, zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr, wurde aus einer weißen Mercedes C-Klasse, ein Laptop entwendet. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit auf einem Supermarkparkplatz in der Siemensstraße abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KLEINKAHL, OT GROSSLAUDENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein Motorrad entwendet. Die schwarze Suzuki GSX war zu dieser Zeit in einem Carport in der Großlaudenbacher Straße abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. In der Zeit von Dienstagabend, 18.15 Uhr, bis Mittwochmorgen, gegen 06.00 Uhr, wurde ein weißer Ford Transit unfallbeschädigt. Das Fahrzeug war auf einem Stellplatz in der Sudetenstraße geparkt und weist nun einen Streifschaden auf.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Am Mittwochvormittag, gegen 10.00 Uhr, wurde der Außenspiegel eines weißen VW Golf durch ein unbekanntes vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der VW war zu dieser Zeit in der Hauptstraße geparkt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.