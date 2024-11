NÜRNBERG. (1179) Am Donnerstagmorgen (21.11.2024) wurde ein 15-jähriger Schüler bei einem Verkehrsunfall im Nürnberger Stadtgebiet leicht verletzt. Die Verkehrspolizei sucht Unfallzeugen.



Der 15-jährige Schüler überquerte gegen 07:45 Uhr zu Fuß die Äußere Sulzbacher Straße/ Ecke Welser Straße in nördliche Richtung. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr der Fahrer eines blauen VW-Busses die Äußere Sulzbacher Straße in Richtung Innenstadt.

Hierbei kam es aus noch nicht geklärter Ursache zur Berührung der beiden Verkehrsteilnehmer, in dessen Verlauf der 15-Jährige leicht am Arm verletzt und das Fahrzeug leicht beschädigt wurde.

Beide Verkehrsteilnehmer gaben an bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich gekommen zu sein. Die Nürnberger Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Unfallgeschehens sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 65831530 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Petzold / bl