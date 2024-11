Nach Raubüberfall auf Wettbüro - Täter flüchtig - Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Montagabend hat ein Unbekannter ein Büro für Sportwetten überfallen. Nach der Tat flüchtete der Täter mit seiner Beute. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet bei der Suche nach dem Täter um Zeugenhinweise.

Tatgeschehen am späten Abend

Dem Sachstand nach hielt sich die Angestellte des Büros in der Duccastraße gegen kurz vor 23:00 Uhr im Annahmebereich auf, als ein Unbekannter durch die Eingangstür hereinkam und an die Frau herantrat. Der Mann bedrohte die Frau und forderte in der Folge die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der Täter mehrere tausend Euro erbeutete, verließ er das Geschäft und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Die genaue Beutehöhe ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Den ersten Erkenntnissen zufolge hielt der Mann bei der Tatausführung auch einen Gegenstand in der Hand. Um was es sich dabei gehandelt hat, ist bislang noch unklar.

Die 28-jährige Angestellte ist körperlich unverletzt geblieben und verständigte nach der Tat zunächst den Geschäftsinhaber, der schließlich die Polizei alarmierte.

Fahndung nach dem Täter

Unmittelbar nach Eingang der Mitteilung bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken fahndete die Aschaffenburger Polizei mit Unterstützung der Bundespolizei mit Hochdruck nach dem Täter. Der Mann ist noch immer flüchtig.

Der Flüchtige war mit einer schwarzen Kapuzenjacke, einer blauen Jeans und schwarzen Schuhen bekleidet. Auf dem Kopf trug er eine schwarze Cap und hatte einen dunklen Schal ins Gesicht gezogen.

Kriminalpolizei übernimmt Ermittlungen

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und wendet sich mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer hat im Vorfeld oder nach der Tat im Bereich rund um die Duccastraße Personen, die auf die Beschreibung passen, wahrgenommen?

Wer kann sonst hilfreiche Angaben zu dem Geschehen machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1733 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

STOCKSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag ist es zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr zu einer Unfallflucht auf einem Parkplatz in der Taunusstraße gekommen. Der Unfallflüchtige ist dem Sachstand nach mit der Tür eines nicht näher beschriebenen Pkw gegen den Audi A4 eines 33-Jährigen gestoßen, der zeitgleich mit dem Unbekannten von dem Parkplatz wegfahren wollte. Der Unbekannte hat sich samt Pkw nach dem Anstoß entfernt, ohne sich zu erkennen zu geben.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KARLSTEIN A. MAIN, OT GROSSWELZHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Freitag, 19:00 Uhr, und Montag, 08:00 Uhr, wurden zwei Container an der Zeche Gustav mit Gewalt geöffnet. Entwendet wurde jedoch nichts. Möglicherweise wurden die Täter gestört.

ALZENAU, OT WASSERLOS, LKR. ASCHAFFENBURG. Unbekannte haben in der Zeit zwischen Donnerstag, 19:00 Uhr, und Sonntag, 17:00 Uhr, das Gartentor eines Hauses in der Cranachstraße aufgebrochen und beschädigt. An dem Haus selbst hat sich niemand zu schaffen gemacht. Die Polizei schließt eine Vorbereitungshandlung zu einem Einbruch nicht aus.

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Laufe des Wochenendes haben Unbekannte zwei Scheiben an der Karl-Amberg-Schule in der Prischoßstraße mit Steinen beschädigt. Die Polizei geht von Vandalismus aus.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

SULZBACH, LKR. MILTENBERG. Zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Montag, 06:30 Uhr, wurde ein roter Ford Transit an der Beifahrerseite angefahren und beschädigt. Das Fahrzeug stand in der Zeit in der Renatastraße geparkt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.