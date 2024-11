CHAM. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 14. - 15. November 2024, brachen unbekannte Täter in ein Wohngebäude in Cham ein und entwendeten eine sechsstellige Summe Bargeld, sowie Schmuck. Die Kriminalpolizei Regensburg hat nun die Ermittlungen übernommen.

Am Morgen des 15. Novembers stellte die 76-jährige Chamerin fest, dass sich Unbekannte über Nacht gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude verschafft hatten. Die Täter hatten es dabei auf Bargeld und Schmuck abgesehen. Letztendlich entwendeten die bislang unbekannten Täter eine sechsstellige Summe Bargeld, sowie Schmuck im Wert von wenigen tausend Euro.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Spurensicherung vor Ort vorgenommen und führt die weiteren Ermittlungen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg bittet Zeugen, die in der Nacht von 14. auf 15. November in Cham, insbesondere im Stadtteil Siechen, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder andere sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 0941/506-2888 zu melden.