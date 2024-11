LAABER. LKR. REGENSBURG. Bei einer Fahndungskontrolle auf der BAB 3 wurden Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Regensburg am Donnerstagvormittag fündig. In einem Pkw konnten die Beamten in einem Schmuggelversteck eine größere Menge Goldschmuck feststelle. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.

Am Donnerstag, 14. November, unterzogen Fahndungsbeamte der Verkehrspolizeiinspektion Regensburg einen Pkw mit österreichischer Zulassung an der Anschlussstelle Laaber der BAB 3 einer Kontrolle. Aufgrund der teils widersprüchlichen Aussagen des 38-jährigen Fahrers wurde das Fahrzeug durch die Einsatzkräfte durchsucht. Hierbei wurde in einem Schmuggelversteck Goldschmuck im hohen einstelligen Kilobereich aufgefunden. Der aus Bulgarien stammende Fahrer des Pkw wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Zudem erfolgte die Sicherstellung des Fahrzeugs und der Schmuggelware.

Der 38-Jährige wurde am 15. November im Auftrag der Staatsanwaltschaft Regensburg einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der Geldwäsche gegen den Mann, woraufhin dieser in eine bayerische Justizvollzugsanstalt verbracht wurde.

Den bulgarischen Staatsangehörigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren aufgrund der Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte, welches durch die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg geführt wird.