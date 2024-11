KOLBERMOOR, LKR. ROSENHEIM. Am Montagmorgen, 18. November 2024, brach in den Räumlichkeiten einer Imbissbude in Kolbermoor ein Feuer aus. Durch den Brand wurde eine Person leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Euro-Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizei Rosenheim übernahm die Ermittlungen in diesem Fall.

Am Montag (18. November 2024), gegen 9.50 Uhr, wurde über die Integrierte Leitstelle Rosenheim ein Brand in der Haßlerstraße in Kolbermoor mitgeteilt. Bei Eintreffen der sofort alarmierten regionalen Feuerwehren konnte ein Feuer in den Räumlichkeiten einer dortigen Imbissbude festgestellt werden. Durch das professionelle und rasche Eingreifen der Einsatzkräfte konnte der Brand jedoch zügig unter Kontrolle und rasch abgelöscht werden.

Durch den Brand wurde nach derzeitigem Kenntnisstand eine Person leicht verletzt. Nach ersten Ermittlungen wird der Sachschaden auf einen niedrigen sechsstelligen Euro-Betrag geschätzt.

Die ersten Ermittlungen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Bad Aibling. Die weiteren Untersuchungen werden nun durch die Brandfahnder des zuständigen Fachkommissariats 1 der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim geführt.

Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, ist nun unter anderem die Brandursache Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Hinweise auf ein vorsätzliches Brandstiftungsdelikt liegen derzeit nicht vor.