Zigarettenautomaten angegangen - Polizei ermittelt

STADT UND LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht auf Sonntag haben sich Unbekannte an Zigarettenautomaten zu schaffen gemacht. Anwohner hatten in Aschaffenburg zuvor einen lauten Knall gehört. In Blankenbach waren die Täter mit Hebelwerkzeug zugange. Die Polizei ermittelt.

Vandalismus im Strietwälder Industriegebiet

Passanten bemerkten am Sonntag gegen 09:45 Uhr einen zerstörten Zigarettenautomaten im Industriegebiet in der Daimlerstraße und verständigten die Polizei.

Die Beamten stellten fest, dass sowohl der Wareninhalt als auch das Geld augenscheinlich noch vorhanden waren. Der entstandene Sachschaden am Automaten liegt bei etwa 4.000 Euro.

Im Zuge der ersten Befragungen gaben Anwohner des angrenzenden Wohngebiets an, in der Nacht - zu einem nicht genau eingrenzbaren Zeitpunkt - einen lauten Knall gehört zu haben. Dieser dürfte auf dem Sachstand nach auf ein Geschehen auf dem Radweg rechtsseitig der Strietwaldstraße zurückzuführen sein. Hier hatten mutmaßlich die gleichen Täter einen Elektropizzaofen mit Knallkörpern beschädigt und dort liegen lassen.

Aufgehebelter Automat in Blankenbacher Ortsteil Erlenbach

Auch im Landkreis wurde ein Zigarettenautomat angegangen. Hier hatten die Täter jedoch den bisherigen Erkenntnissen nach tatsächlich den Inhalt als Beute statt bloßen Vandalismus im Blick. Drei unbekannte und nicht näher zu beschreibende Männer hatten Zeugen zufolge gegen 01:30 Uhr den Automaten im Stadtweg mit Hilfsmitteln aufgehebelt. Die hinzugerufene Polizei Alzenau konnte trotz sofortiger Fahndung nach den flüchtigen Männern keine Tatverdächtigen antreffen.

Die Diebe haben offensichtlich Zigaretten aus dem Automateninneren und auch das eingeworfene Geld entwendet. Der genaue Beuteschaden ist noch Gegenstand der nun laufenden Ermittlungen.

Die Polizei ermittelt in allen Fällen nun und hofft dabei auch auf mögliche weitere Zeugen.

Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur relevanten Zeit in den jeweiligen Bereichen festgestellt hat, wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden.

Umfangreicher in SB-Supermarkt - Zeugen verständigen Polizei - Vier Tatverdächtiger festgenommen

JOHANNESBERG, LKR. ASCHAFFENBURG. Die Polizei Aschaffenburg konnte am Samstagabend vier dreiste Ladendiebe kurz nach der Tat stellen. Die Männer wurden vorläufig festgenommen. Augenzeugen hatten die Tatverdächtigen aus einem Selbstbedienungssupermarkt wegrennen sehen und die Polizei verständigt.

Die Diebe hatten sich gegen 18:30 Uhr in das Ladengeschäft begeben und eine Vielzahl verschiedener Waren eingepackt. Offensichtlich hatten sie es hierbei vor allem auf Kaffee, Markensüßigkeiten und Energydrinks abgesehen. Augenzeugen verständigten umgehend die Polizei, als sie die Männer im Alter zwischen 18 und 28 Jahren sahen, wie diese fluchtartig und mit prall gefüllten Taschen aus dem Geschäft rannten und in ein Auto stiegen.

Streifen der Alzenauer Polizei waren zusammen mit einer Vielzahl von Unterstützungskräften angrenzender Dienststellen schnell vor Ort. Die Polizisten konnten die Flüchtigen noch auf der nahegelegenen Staatsstraße 2305 festnehmen. Sie hatten bei der Festnahme noch die Tatbeute im Gesamtwert von fast 3.000 Euro bei sich.

Das Diebesgut und auch das Fluchtauto stellten die Beamten in der Folge sicher.

Die Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Feststellung ihrer Identität in Absprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg führt nun die weiteren Ermittlungen in der Sache und prüft bei der abschließenden Tataufklärung auch, ob die Männer für ähnliche Taten auch andernorts in Frage kommen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

STOCKSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitag hat ein Spaziergänger in einem Waldstück vier neuwertige Pkw-Reifen der Marke Bridgestone aufgefunden. Der Fundort liegt neben einem Waldweg entlang der B26 kurz vor dem Kreisverkehr zur B469. Die Polizei geht aufgrund der Neuwertigkeit der Reifen von zurückgelassenem Diebesgut aus, das die Beamten bislang noch keinem Tatort zuordnen konnten.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.