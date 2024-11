NÜRNBERG. (1171) Ein bislang Unbekannter ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (14./15.11.2024) in einen Kiosk im Stadtteil Zerzabelshof eingebrochen. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.



Der Täter drang nach Mitternacht gewaltsam in den Laden in der Zerzabelshofstraße/ggü. Pastoriusstraße ein und entwendete zahlreiche Stangen Zigaretten. Anschließend entkam er in unbekannte Richtung.

Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost nahm den Sachverhalt auf. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf erste Maßnahmen vor Ort. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat der Nürnberger Kripo übernommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



Erstellt durch: Robert Sandmann