REICHERTSHEIM, LKR. MÜHLDORF AM INN. Am Sonntagmorgen, 17. November 2024, brach auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Reichertsheim ein Feuer aus. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizei Mühldorf am Inn übernahm die Ermittlungen in diesem Fall.

Am Sonntag (17. November 2024), gegen 7.15 Uhr, wurde über den Notruf des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd der Brand eines Stadels (Stallanlage) in Reichertsheim mitgeteilt. Bei Eintreffen der sofort alarmierten regionalen Feuerwehren standen Teile des Objekts in Vollbrand. Durch das professionelle und rasche Eingreifen der Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindert werden. Das Feuer konnte zügig unter Kontrolle und vollständig abgelöscht werden.

Durch den Brand wurde niemand verletzt. Nach ersten Ermittlungen wird der Sachschaden auf einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag geschätzt. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keinerlei Tiere in der Stallanlage.

Die ersten Ermittlungen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Waldkraiburg. Noch am gleichen Vormittag übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein die weiteren Untersuchungen vor Ort. Diese werden nun durch die Brandfahnder des Fachkommissariats 1 der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, fortgesetzt.

Die Ermittlungen in dieser Sache stehen noch am Anfang, weshalb zur Brandursache derzeit keine Aussagen getroffen werden können. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an.