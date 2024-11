KITZINGEN. Wertvollen Schmuck erbeutete ein Unbekannter bei einem Einbruch am Samstag in ein Einfamilienhaus. Gewaltsam war er über eine Terrassentür in das Haus eingedrungen und machte sich mit wertvollem Schmuck unerkannt aus dem Staub. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen und setzt auch auf Zeugenhinweise.

Die Bewohner hatten gegen 13:00 Uhr ihr Haus in der Richard-Wagner-Straße verlassen und kehrten gegen 20:45 Uhr wieder zurück. Dabei mussten sie feststellen, dass ein Unbekannter über die Terrassentür eingedrungen war und sich auf die Suche nach Wertsachen gemacht hatte. Mit wertvollem Schmuck verließ der Täter schließlich wieder das Anwesen und hinterließ allein einen Sachschaden von rund 3.500 Euro.

Zur Aufklärung der Tat bittet die Kripo um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit in der Richard-Wagner-Straße oder dem näheren Umfeld gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Polizei zu melden.