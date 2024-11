Vorfahrt missachtet und geflüchtet – Polizei sucht Unfallverursacherin und Zeugen

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Dem Sachstand nach missachtete am Samstagnachmittag die Fahrerin eines grauen Pkw beim Linksabbiegen die Vorfahrt eines entgegenkommenden Toyota. Während die Fahrerin des Toyota noch abbremsen konnte, musste der nachfolgende Fahrer eines VW Polo ausweichen und stieß gegen eine Lichtzeichenanlage.

Obwohl die Fahrerin des grauen Pkw kurz nach dem Unfall noch in der Dammsfeldstraße anhielt, ausstieg und in Richtung Unfallstelle schaute, stieg sie wieder in ihr Auto und fuhr davon. Laut übereinstimmenden Zeugenaussagen, bog der graue Pkw gegen 17:20 Uhr von der Staatsstraße 2309 nach links in die Dammsfeldstraße ab. Dabei missachtete die Fahrerin die Vorfahrt eines entgegenkommenden Toyota Auris. Während die Fahrerin des Toyotas noch rechtzeitig abbremsen konnte, musste der nachfolgende Fahrer des blauen VW Polos nach rechts ausweichen und stieß gegen einen Mast der Lichtzeichenanlage. Der entstandene Sachschaden wird in einem hohen vierstelligen Betrag liegen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Nicht angepasste Geschwindigkeit führte zu folgenschweren Unfall und bis zu 10 Kilometer Stau

WALDASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Nicht an die Wetterverhältnisse angepasste Geschwindigkeit führte am Donnerstagnachmittag zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der A 3 und verursachte einen bis zu 10 Kilometer langen Stau in Fahrtrichtung Frankfurt.

Dem Sachstand nach fuhr der Fahrer einer Corvette mit bis zu 150 km/h bei nasser Fahrbahn auf der A 3 in Richtung Frankfurt. Auf Grund der nicht an die Straßenverhältnisse angepasste Geschwindigkeit verlor er gegen 16:55 Uhr in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und schlug in die rechte Leitplanke ein. Die Corvette schleuderte weiter über die Autobahn und blieb schließlich auf dem mittleren Fahrstreifen entgegen der Fahrtrichtung stehen. Durch die auf der Autobahn verteilten Trümmerteile, darunter die komplette Kofferraumhaube, wurden fünf weitere Fahrzeuge beschädigt. Drei waren nicht mehr fahrbereit und mussten wie auch die Corvette abgeschleppt werden.

Der 45-jährige Unfallverursacher, wie auch eine 51-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta mussten durch den alarmierten Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Abschleppung der Fahrzeuge musste die Autobahn für rund eine Stunde vollständig in Fahrtrichtung Frankfurt gesperrt werden und führte zu einem bis zu 10 Kilometer langen Stau. Der entstandene Sachstanden wird in einem mittleren sechsstelligen Bereich liegen. An der Unfallstelle befanden sich die Feuerwehr Waldaschaff mit sechs Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften, zwei Rettungswagen, die Autobahnmeisterei sowie die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach.

Brennende Kühlbox sorgt für Auffahrunfall

WALDASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein ausgesprochen ungewöhnlicher Umstand sorgte am Donnerstagabend für einen Auffahrunfall auf der A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt.

Der Fahrer eines Opel Movano Kleintransporters bemerkte gegen 18:40 Uhr, dass die im Fahrerraum stehende Kühltasche plötzlich Feuer fing. Statt anzuhalten und das Feuer zu löschen, fuhr er weiter und versuchte während der Fahrt auf der Autobahn die Flammen zu bekämpfen. Dabei übersah er, dass ein vor ihm fahrender VW Passat abbremste und fuhr auf das Auto auf. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt und es blieb beim Blechschaden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG – OT SCHWEINHEIM. Ein in der Hofeinfahrt Gutwerkstraße 42 a geparkter grauer Audi A 6 Avant ist vermutlich beim Rangieren durch einen unbekannten Pkw an der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt worden. Der Unfall hat sich am Freitag in der Zeit von 10:45 bis 11:00 Uhr ereignet.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Der Außenspiegel eines Mercedes C180 ist von Donnerstag 21:30 Uhr auf Freitag 10:45 Uhr durch einen Unbekannten in der Südbahnhofstraße 14 beschädig worden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG. Unbekannte haben von Sonntag auf Montag den Bodenbelag des Fußball-Mini-Spielfeldes an der Grundschule in der Wolfram-von-Echenbach-Straße beschädigt. Die Unbekannten haben zwei Streifen des Bodenbelags herausgeschnitten oder herausgerissen.

MILTENBERG. Die rechte Seite eines in der Ringstraße 16 geparkten Volvo XC 60 ist in der Zeit von Mittwoch 19:00 Uhr bis Donnerstag 08:30 Uhr von einem Unbekannten verkratzt worden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.