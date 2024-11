Gedenkstätte für ehemalige Synagoge beschmiert – Polizei sucht Zeugen

ASCHAFFENBURG. Die Gedenkstätte für die ehemalige Synagoge am Wolfsthalplatz ist am Donnerstagabend von einem Unbekannten beschmiert worden. Dabei wurden auch der Gedenkkranz an die Reichspogromnacht sowie aufgestellte Kerzen beschädigt. Die Kripo Aschaffenburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Ein Zeuge teilte einer zufällig vorbeikommenden Streife der Polizei Aschaffenburg gegen 22:00 Uhr mit, dass ein Unbekannter die Gedenkstätte beschädigt haben soll. Der Zeuge hatte gegen 19:50 Uhr eine männliche Person beobachtet, wie sie den Gedenkkranz an die Reichspogromnacht beschädigte und die aufgestellten Kerzen umwarf. Außerdem beschmierte der Unbekannte den Gedenkstein.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

ca. 18 Jahre alt

ca. 175 cm groß mit sportlicher Figur

kurze, blonde Haare und ein rundliches Gesicht

bekleidet mit einem Basecap, dunkler Kleidung und einem militärartigen, waldgrünen Rucksack

Zur Aufklärung der Tat sucht die Kripo Aschaffenburg auch nach weiteren Zeugen, die rund um die Gedenkstätte am Donnerstagabend verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 06021/857-1733 entgegen.

Vier Wohnungseinbrüche – Kripo sucht Zeugen

UNTERMAIN. Zu vier Wohnungseinbrüchen ist es im Laufe des Donnerstages gekommen. In allen Fällen drangen die Unbekannten gewaltsam in die Häuser ein, suchten nach Schmuck sowie Bargeld und machten sich anschließend mit ihrer Beute unerkannt aus dem Staub.

In Aschaffenburg brachen sie in der Scharnhorststraße in der Zeit von 08:00 bis 21:30 Uhr offenbar über den Balkon in eine Wohnung ein. Hier entwendete der Täter Schmuck.

In der Kapellenstraße in Glattbach drang der Täter in der Zeit von 08:00 bis 20:00 Uhr über ein Fenster gewaltsam in das Haus ein. Auch hier wurde Schmuck sowie Silber entwendet.

Ein weiterer Einbruch in der Kapellenstraße ereignete sich in der Zeit von 17:30 bis 19:00 Uhr. Auch in diesem Fall nutzte der Täter ein Fenster, um gewaltsam in das Haus zu gelangen. Bei dieser Tat erlangte der Unbekannte wertvollen Schmuck.

Der vierte Einbruch ereignete sich im Johannesberger Ortsteil Oberafferbach. Dort drang der Täter dem Sachstand nach über den Keller in das Haus in der Johannesstraße ein. Die Tat dürfte sich in der Zeit von 18:50 bis 20:35 Uhr ereignet haben. Nachdem der Täter sich im Haus umgeschaut hatte, flüchtete er mit Schmuck und Bargeld.

In allen Fällen bittet die Kripo Aschaffenburg um Hinweise. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den jeweiligen Tatzeiträumen gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Alzenau

WESTERNGRUND, LKR. ASCHAFFENBURG. Ziel von blankem Vandalismus ist in der Zeit von Donnerstag, 07. November bis Donnerstag, 14. November die Kapelle einer Kirche in der Schulstraße geworden. Gegen 15:30 Uhr musste festgestellt werden, dass ein Unbekannter den Opferstock beschädigt und Schalen mit Kerzen sowie Vasen auf den Boden geworfen hatte.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.