REGENSBURG. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gerieten in Regensburg an verschiedenen Örtlichkeiten Gegenstände in Brand. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und prüft Zusammenhänge.

Am Mittwoch, 13. November, wurde gegen 23:10 Uhr am Notruf mitgeteilt, dass in der Augsburger Straße in Regensburg eine mobile Toilettenkabine Feuer gefangen habe. Kurze Zeit später wurde in der Ludwig-Thoma-Straße in Regensburg ebenfalls ein brennendes Toilettenhäuschen mitgeteilt. Die Flammen konnten in beiden Fällen durch die Berufsfeuerwehr Regensburg schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Am Donnerstag, 14. November, erreichte die Polizei um 01:35 Uhr schließlich die Mitteilung, dass ein Motorroller in der Gutenbergstraße in Regensburg in Brand geraten war. Auch hierbei waren die Löscharbeiten der Berufsfeuerwehr Regensburg schnell erfolgreich, allerdings wurden durch den Brand mehrere nebenstehende Fahrräder beschädigt.

Der entstandene Sachschaden in allen drei Fällen wird zusammen etwa auf eine Summe im oberen vierstelligen Bereich geschätzt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgrund der Sachbeschädigung durch Brandlegung bzw. der vorsätzlichen Brandstiftung übernommen. Ob zwischen den Fällen ein Zusammenhang besteht, wird Teil der Ermittlungen sein.

Zur Aufklärung der Taten werden zudem Zeugen gesucht. Personen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Bereich der Augsburger Straße / Ludwig-Thoma-Straße / Gutenbergstraße in Regensburg verdächtige Personen feststellen konnten oder andere sachdienliche Angaben zu den Vorfällen machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg zu melden.