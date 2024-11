BAD WINDSHEIM. (1166) In den frühen Freitagmorgenstunden (15.11.2024) brach ein zunächst Unbekannter in ein Anwesen in Markt Nordheim (Lkrs. Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim) ein. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 40-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden.



Gegen 03:00 Uhr verschaffte sich ein zunächst unbekannter Mann gewaltsam Zutritt zu einem Wohn- und Geschäftsgebäude in Markt Nordheim. Der Bewohner des Hauses wurde auf die Geräusche aufmerksam und ging daraufhin in das Erdgeschoß. Dort traf er auf den Einbrecher, welcher sofort die Flucht ergriff.

Der Bewohner verständigte daraufhin die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken. Im Rahmen der daraufhin durchgeführten Fahndungsmaßnahmen, konnte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Bad Windsheim einen Kleintransporter mit rumänischer Zulassung unweit des Tatorts feststellen, in welchem sich ein 40-jähriger Mann befand.

Im Verlauf der daraufhin durchgeführten Kontrolle konnten die Beamten Beweismittel auffinden und sicherstellen, welche auf den vorangegangenen Einbruch schließen ließen.

Der 40-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Die Ansbacher Kriminalpolizei hat nun die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Sachverhalts aufgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird der Mann nun dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.



Erstellt durch: Michael Petzold / bl