WEIDEN I.D.OPF. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einer Bäckerei in Weiden i.d.OPf. und entwendete dort Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die Ermittlungen übernommen.

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 13. November, 22:00 Uhr und Donnerstag, 14. November, 01:20 Uhr drangen bisher noch unbekannte Täter in die Geschäftsräume der Produktionsstätte einer Bäckerei in der Georg-Stöckl-Straße in Weiden i.d.OPf. ein. Den Unbekannten gelang es gewaltsam ein Geldbehältnis zu öffnen. Sie flüchteten schließlich mit einer Bargeldsumme in niedrigen dreistelligen Bereich von der Örtlichkeit.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die Spurensicherung vor Ort durchgeführt und die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die im Tatzeitraum in der Georg-Stöckl-Straße in Weiden i.d.OPf. verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben oder andere sachdienliche Angaben zu dem Fall machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0961/401-2222 bei der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. zu melden.