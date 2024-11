GRAFENWÖHR. LKR. NEUSTADT A.D. WALDNAAB. In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen bisher noch unbekannt Täter in einen Verbrauchermarkt in Grafenwöhr ein. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die Ermittlungen übernommen.

In der Zeit von Montag, 11. November, 20:10 Uhr bis Dienstag, 12. November, 08:40 Uhr verschafften sich mehrere Unbekannte Zutritt zu einem Verbrauchermarkt in der Bahnhofstraße in Grafenwöhr. Dort wurde unter anderem ein Geldbehältnis gewaltsam aus seiner Verankerung entfernt und abtransportiert. Die Täter flüchteten anschließend mit einer Tatbeute von mehreren Tausend Euro von der Örtlichkeit.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die Spurensicherung vor Ort durchgeführt und die weiteren Ermittlungen übernommen.

Haben Sie sich in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Nähe der Bahnhofstraße in Grafenwöhr aufgehalten? Konnten Sie dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten? Dann melden Sie sich als Zeuge unter der Rufnummer 0961/401-2222 bei der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf.