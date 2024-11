REGENSBURG. Bei einem Streit zwischen zwei Männern wurde am Dienstagmorgen eine Person schwer verletzt. Gegen einen 26-jährigen Mann wird nun durch die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg wegen einem versuchten Tötungsdelikt ermittelt.

Schwer verletzt wurde am Dienstagmorgen, den 12. November, gegen halb eins, ein 41-Jähriger von der Landshuter Straße vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Vorausgegangen war ein Streit mit einem 26-Jährigen, der den Älteren mit einem gefährlichen Gegenstand verletzte. Die Hintergründe des Streits sind nun Gegenstand der Ermittlungen, welche durch die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg geführt werden. Aufgrund des Verletzungsbildes hat die sachleitende Staatsanwaltschaft Regensburg ein Ermittlungsverfahren wegen eines versuchten Tötungsdeliktes eingeleitet und beim Ermittlungsrichter einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 26-jährigen Deutschen beantragt. Nach Vorführung des jungen Mannes erging am Mittwoch, den 13. November, ein Untersuchungshaftbefehl und er wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.