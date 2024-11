SCHWARZENFELD. LKR. SCHWANDORF. Am Mittwoch, den 13. November 2024, brachen unbekannte Täter in ein Fahrradgeschäft in Schwarzenfeld ein und entwendeten dort mehrere Fahrräder im Wert von einer fünfstelligen Summe. Der Geschäftsführer verständigte die Polizei, welche die mutmaßlichen Täter feststellen konnte. Diese entzogen sich im Anschluss der Festnahme und sind weiter flüchtig. Die Kriminalpolizei Amberg hat im Fall nun die Ermittlungen übernommen.

Am Mittwoch, den 13. November, kurz vor 01:00 Uhr verschafften sich bislang Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Fahrradgeschäft in Schwarzenfeld. Aufgrund der schnellen Alarmierung konnten unmittelbar nach der Tat umfassende Fahndungsmaßnahmen eingeleitet werden. Hierbei wollte eine Streifenbesatzung einen weißen Pkw kontrollieren, woraufhin dieser versuchte zu flüchten. Der Pkw wurde zunächst auf die Staatsstraße von Schwarzenfeld nach Amberg und an der Stundensäule auf die Bundesstraße 85 in das Stadtgebiet von Amberg gelenkt. Am Kreisverkehr vor dem Nabburger Tor ging die Flucht weiter, als der mutmaßliche Täter die Verkehrsinsel überfuhr. Im Bereich der OTH am Pfalzgrafenring und an der Auffahrt zur B 299 kam es zum Zusammenstoß mit mehreren verkehrslenkenden Baustelleneinrichtungen. Mehrfach lenkte der flüchtige unbekannte Täter sein Fahrzeug während der Nachfahrt auf die Gegenfahrbahn und fuhr mit deutlich überhöhten Geschwindigkeiten. Dabei kam es vermutlich zu mehreren Gefährdungen von Verkehrsteilnehmern. Letztendlich verloren die eingesetzten Streifenbesatzungen den weißen Kombi der Marke Skoda aus den Augen. Auch die fortgeführten Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg.

Gegen 07:15 Uhr wurde schließlich von einem Passanten ein weißer Kombi auf einem Acker an der Fuggerstraße gemeldet. Hierbei handelte es sich vermutlich um das Fluchtfahrzeug der noch unbekannten Täter. Von den insgesamt vier gestohlenen E-Bikes im Wert von mehreren tausend Euro ließen die bislang Unbekannten zwei Bikes und vier Laufräder im aufgefundenen Fahrzeug zurück. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen noch in der Nacht aufgenommen und mit umfangreichen Spurensicherungsmaßnahmen begonnen. Durch die gewaltsame Öffnung entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Eurobereich.

Wer war am Mittwoch, den 13. November, gegen 00:45 Uhr im Bereich des Fahrradgeschäfts in der Böttgerstraße 48 in Schwarzenfeld unterwegs und hat möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge, insbesondere einen weißen Pkw, wahrgenommen? Wer war auf der besagten Fluchtstrecke unterwegs und hat im Zusammenhang mit der Flucht Beobachtungen gemacht oder wurde möglicherweise sogar selbst gefährdet? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Amberg unter der Rufnummer 09621/890-0 in Verbindung zu setzen. Jede Beobachtung kann von Bedeutung sein.