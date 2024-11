WEIDEN I.D.OPF. Ende Oktober gab sich ein bislang unbekannter Betrüger am Telefon als Bankmitarbeiter aus. Ein Mann überwies daraufhin zweimal jeweils 50.000 Euro auf ein unbekanntes Konto. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. ermittelt.

Am vergangenen Freitag, 08.11.2024, erschien ein 63-jähriger Mann bei der Polizei und gab an, dass er am 29.10.2024 vermeintlich von seiner Bank einen Anruf bekommen hätte. Auf dem Telefon sei auch die offizielle Nummer der Bank angezeigt worden. Der bislang unbekannte Täter kannte die Kontonummer des Opfers und auch die Summe auf dessen Konto. Um seine Ersparnisse zu sichern, müsse der Mann das Geld auf ein sogenanntes „Sicherungskonto“ überweisen, so der Anrufer. Danach würde er die Zugangsdaten zum Konto bekommen. Der 63-Jährige überwies daraufhin an zwei aufeinanderfolgenden Tagen jeweils 50.000 Euro. Die Zugangsdaten hat er jedoch nicht bekommen und einige Tage später Anzeige erstattet. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. ermittelt.

Tipps der Polizei gegen Falsche Bankmitarbeiter: