BAD REICHENHALL, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Am frühen Samstagabend, 5. April 2025, kam es in Bad Reichenhall zu zwei Feuerwehreinsätzen in einem Mehrfamilienhaus in der Getreidegasse. Erst brannte eine Mülltonne im Müllraum des Anwesens, eine Frau erlitt dabei eine leichte Rauchgasvergiftung. Rund zwei Stunden später kam es im Fahrradabstellraum desselben Anwesens zu einem weiteren Brand von eingestellten Gegenständen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Im Ergebnis der polizeilichen Feststellungen muss von mutwilligen Brandlegungen ausgegangen werden. Die Kriminalpolizei Traunstein übernahm die Ermittlungen und bittet zur Klärung der Taten auch um Zeugenhinweise.

Fall 1 – Brand Mülltonne

Von der Integrierten Leitstelle (ILS) wurde der Polizei am Samstagabend (05.04.2025) gegen 18.40 Uhr der Brand bei einem Mehrfamilienhaus in der Getreidegasse mitgeteilt. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Reichenhall war rasch vor Ort und hatte den Brand in dem Müllhäuschen des Anwesens zeitnah gelöscht. Durch den Rauch, der sich bis ins Treppenhaus ausbreitete, erlitt eine Bewohnerin eine leichte Rauchgasvergiftung. Die Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Bad Reichenhall stellte vor Ort fest, dass von einer mutwilligen Brandlegung der Papiermülltonne ausgegangen werden muss und ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand.

Fall 2 – Brand im Fahrradabstellraum

Rund zwei Stunden später kam es im selben Anwesen zu einem weiteren Einsatz der Feuerwehr. Gegen 20.50 Uhr mussten im Fahrradabstellraum Gegenstände gelöscht werden, welche ganz offensichtlich mutwillig angezündet worden waren. Der Sachschaden beträgt hier etwa 5.000 Euro.

Die ersten polizeilichen Maßnahmen vor Ort erfolgten durch Beamte der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Bad Reichenhall. Inzwischen übernahmen die Brandfahnder des Fachkommissariats 1 der Kriminalpolizei Traunstein die Untersuchungen und ermitteln wegen schwerer Brandstiftung. Zur Klärung der Taten bitten die Ermittler dabei auch um Zeugenhinweise:

Wer kann der Kriminalpolizei im Zusammenhang mit den beiden Bränden am Samstagabend, (05.04.2025) gegen 18.40 Uhr und gegen 20.50 Uhr Uhr in dem Mehrfamilienhaus in der Getreidegasse 3 in Bad Reichenhall Hinweise geben?

Wer hat vielleicht sogar Personen vor, während oder nach den Bränden bemerkt, die verdächtig erschienen?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0861) 98730 bei der Kriminalpolizeiinspetion Traunstein oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.