SONNEFELD, LKR. COBURG. Im Zeitraum von Freitag, 28. März 2025, bis Montag, 31. März 2025, beschädigten Unbekannte die Außenwände einer Lagerhalle in Sonnefeld. Die Kripo in Coburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Täter schlugen mehrere Löcher in die Außenfassade der Lagerhalle in der Werkstraße, sprühten zwei Hakenkreuze an die Wand und brachten eine Glasscheibe zu Bruch. Dabei entstand ein hoher Schaden von zirka 15.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel.-Nr. 09561/645-0.