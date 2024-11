ÜBERSEE, LKR. TRAUNSTEIN. Am Mittwoch, 13. November 2024, brach am frühen Morgen in einem Mehrparteienhaus ein Feuer aus. Durch den Brand wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren sechsstelligen Euro-Betrag geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache wurden von der Kriminalpolizei Traunstein übernommen.

Am Mittwochmorgen (13. November 2024), gegen 06.50 Uhr, wurde über die Integrierte Leitstelle Traunstein ein Feuer an einem Gebäude in der Wolferstraße in Übersee mitgeteilt. Bei Eintreffen der ersten Kräfte schlugen bereits Flammen und dichter Rauch aus einer Wohnung des Mehrfamilienhauses. Alle Bewohner und Personen hatte das Haus bereits verlassen. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnungen in dem Objekt verhindern.

Durch den Brand wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Wohnung ist teilzerstört und derzeit nicht bewohnbar. Die Hausfassade, Teile der Isolierung und des Daches wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren sechsstelligen Euro-Betrag geschätzt.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeistation Grassau. Die Ermittlungen wurden noch am frühen Morgen von Brandfahndern der Kriminalpolizei Traunstein übernommen. Diese führen, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, die weitere Ermittlung in dieser Sache.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand deutet für die Ermittler einiges auf einen technischen Defekt hin. Die kriminalpolizeilichen Untersuchungen sind aber noch nicht abgeschlossen und dauern noch an.