SULZBACH-ROSENBERG. LKR. AMBERG-SULZBACH. Am Montag, den 11. November 2024, brachen unbekannte Täter in einen Juwelier in Sulzbach-Rosenberg ein und entwendeten dort Schmuck im Wert von einer vierstelligen Summe. Die Kriminalpolizei Amberg hat im Fall nun die Ermittlungen übernommen.

Am frühen Morgen des 11. Novembers, konnte ein Bürger in der Altstadt Geräusche wahrnehmen, die auf zersplitterndes Glas hindeuteten. Nachdem dieser die Polizei verständigte, stellten die Einsatzkräfte die beschädigte Scheibe des Juwelierladens in der Rosenberger Straße fest. Dort haben sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude verschafft. Die unbekannten Diebe hatten es dabei auf unterschiedlichsten Schmuck mit hohem Wert abgesehen. Letztendlich entwendeten die bislang unbekannten Täter Schmuck im Wert von einigen tausend Euro. Durch die gewaltsame Öffnung entstand ebenfalls ein Sachschaden in Höhe von einem niedrigen vierstelligen Betrag. Im Tatortbereich wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen durchgeführt, welche jedoch vorerst zu keinem Erfolg führten.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Spurensicherung am Tatort vorgenommen und führt die weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die gegen 00:30 Uhr am Montag, den 11. November im Bereich des Juweliergeschäfts in der Rosenberger Straße in Sulzbach-Rosenberg verdächtige Personen oder Fahrzeuge feststellen konnten oder andere sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 09621/890-0 bei der Kriminalpolizeiinspektion Amberg zu melden.