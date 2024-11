1796. Versuchter Einbruch mit Täterkontakt – Nymphenburg

Am Donnerstag, 07.11.2024, gegen 14:30 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Mann über die Terassentür gewaltsam Zutritt zu einem Reihenhaus in Nymphenburg zu erlangen.

Hierbei konnte er durch den Bewohner bemerkt werden. Der Bewohner verständigte sofort den Polizeinotruf.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen erbrachten keine neuen Hinweise auf den Täter.

An der Terassentür entstand dabei ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 53 geführt.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 175cm, ca. 50 Jahre, kurze, graumelierte Haare, kahler Hinterkopf, mitteleuropäische Erscheinung, normale Statur, dunkles Brillengestell; schwarzer Parka mit Kapuze, dunkle Hose, dunkle Handschuhe, hellgrauer Rucksack

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Fraasstraße, Gutenbergerstraße und Tizianstraße (Neuhausen-Nymphenburg) der Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53 Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1797. Verkehrsunfall; drei verletzte Personen– Grasbrunn

Am Sonntag, 10.11.2024, gegen 04:40 Uhr, fuhr ein 24-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Audi Pkw auf dem Schusterweg in Richtung Harthauser Weg. Mit ihm im Pkw befanden sich ein 21-Jähriger und eine 20-Jährige (beide mit Wohnsitz im Landkreis München).

Beim Schusterweg handelt es sich um einen verkehrsberuhigten Bereich (Spielstraße).

An der Einmündung zum Harthauser Weg fuhr der 24-Jährige geradeaus weiter, durchbrach einen Holzgartenzaun sowie einen Maschendrahtzaun und kam schließlich an einem Wohnhaus zum Stehen.

Der 24-Jährige und die 20-Jährige konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Der 21-Jährige musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Der 24-Jährige wurde durch den Unfall schwer, die beiden anderen Personen leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Der Pkw sowie das Wohnhaus und Teile des Grundstückes wurden schwer beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme nicht.

Die Ursache, warum der 24-Jährige von der Fahrbahn abkam und geradeaus auf das Grundstück fuhr, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, welche durch die Münchner Verkehrspolizei geführt werden.

1798. Tunnelsperrung nach verunfalltem Lkw – Sendling-Westpark

Am Sonntag, 10.11.2024, gegen 05:30 Uhr, befuhr ein 33-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Lkw den Heckenstallertunnel in Fahrtrichtung Osten. An der Tunnelausfahrt zur Passauerstraße fuhr er aus bislang ungeklärten Gründen mit seinem Gespann auf den Fahrbahnteiler auf.

Durch den Unfall wurde der Fahrbahnteiler vollkommen zerstört. Der Lkw wurde so sehr beschädigt, dass auch dieser nicht mehr fahrbereit war. Der Lkw musste in der Folge abgeschleppt werden. Auslaufende Betriebsstoffe mussten durch die Feuerwehr gebunden werden. Zudem musste der Treibstofftank vorsorglich ausgepumpt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Tunnel bis ca. 12:30 Uhr gesperrt. Dadurch kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1799. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Einbruch in einen Baucontainer – Freiham

Am Sonntag, 10.11.2024, gegen 14:30 Uhr, konnte eine Anwohnerin beobachten, wie ein 26-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger und ohne Wohnsitz in Deutschland sich Zutritt zu einer Baustelle verschaffte und dort über ein Fenster in einen Baucontainer einstieg.

Sie verständigte daraufhin direkt den Polizeinotruf 110. Die Polizeibeamten konnten vor Ort den 26-Jährigen antreffen, wie dieser gerade den Baucontainer samt Diebesgut (in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrages) wieder verließ. Er wurde vorläufig festgenommen, der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und wird im Laufe des heutigen Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1800. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach erneutem Diebstahl aus Verkaufsstand – Grasbrunn

Bereits im Tatzeitraum Oktober 2024 wurden bereits zweimal mehrere Lebensmittel aus einem Hofladen in Grasbrunn entwendet.

Am Samstag, 09.11.2024, gegen 05:00 Uhr, konnten zwei Tatverdächtige von zivilen Einsatzkräften der Münchner Polizei dabei beobachtete werden, wie sie erneut mehrere Lebensmittel aus der Auslage entwenden wollten.

Die zwei Tatverdächtigen, ein 32-Jähriger und ein 28-Jähriger (beide mit Wohnsitz im Landkreis München) konnten noch vor Ort durch die Polizeibeamten angehalten werden. Der Entwendungsschaden in diesem Fall beläuft sich auf einen mittleren zweistelligen Betrag. Sie wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Gegen die zwei Tatverdächtigen wird nun bezüglich des Diebstahls ermittelt.

1801. Zwei Raubdelikte – Bogenhausen

Fall 1:

Am Samstag, 09.11.2024, gegen 05:10 Uhr, befanden sich ein 20-Jähriger und ein 21-Jähriger mit Wohnsitz in Baden-Württemberg sowie ein 20-Jähriger mit Wohnsitz in Freising im Bereich Richard-Strauss-Straße 81, nachdem sie aus einem Linienbus ausgestiegen waren.

Nach dem Verlassen des Busses ist ein bislang unbekannter Täter auf sie zugekommen und hat unter dem Vorhalt eines Messers die Herausgabe der Geldbörsen verlangt. Die beiden 20-Jährigen konnten flüchten, der 21-Jährige händigte dem Täter seine Geldbörse aus.

Nachdem der unbekannte Täter aus der Geldbörse einen geringen Bargeldbetrag entnahm, warf er diese anschließend weg und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die jungen Männer verständigten gegen 05:30 Uhr den Notruf der Polizei. Mehrere Streifenbesatzungen begaben sich zur Einsatzörtlichkeit und leiteten Fahndungsmaßnahmen ein. Diese erbrachte bislang keine Hinweise auf den Täter.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 175 cm groß; orange/gelbes Halstuch über Mund und Nase, schwarze Jeans, schwarze Daunenjacke, schwarzer Kapuzenpullover (Kapuze aufgesetzt), Messer mit ca. 15cm Klingenlänge

Fall 2:

Am Samstag, 09.11.2024, gegen 05:30 Uhr, ereignete sich in der Richard-Strauss-Straße 75 ein weiteres Raubdelikt, bei welchem ein 39-Jähriger mit Wohnsitz in München, ebenfalls mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert wurde.

Der unbekannte Täter erbeutete Bargeld im niedrigen dreistelligen Betrag. Auch hier entfernte sich der Täter fußläufig in unbekannte Richtung.

Dieser Fall wurde der Polizei erst verspätet gemeldet.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 175 cm groß, Drei-Tage-Bart; dunkel gekleidet, Kapuze auf dem Kopf, Brille, Messer mit ca. 15 cm Klingenlänge

Das Kommissariat 21 hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat in den angegebenen Zeiträumen im Bereich Richard-Strauss-Straße, Widderstraße und Osserstraße (Bogenhausen) insbesondere die Fahrgäste des Linienbusses (Fall 1) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesen Vorfällen stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.