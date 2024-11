NÜRNBERG. (1152) In der Nacht zum Montag (11.11.2024) ereignete sich im Nürnberger Stadtteil Reichelsdorf ein Verkehrsunfall. Drei Personen erlitten hierbei schwere Verletzungen.



Gegen 03:30 Uhr befuhr ein Audi A5 die Eibacher Hauptstraße in Richtung Reichelsdorf. In einer Rechtskurve auf Höhe des Josef-Streber-Wegs kam das Fahrzeug mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und geriet in das dortige Waldstück. Im weiteren Verlauf prallte das Auto unter anderem gegen einen Baum und einen geparkten Audi, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Die drei jugendlichen Insassen (15, 15, 13) konnten sich zwar selbstständig aus dem stark deformierten Fahrzeugwrack befreien, kamen jedoch schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Zehntausend Euro.

Die Verkehrspolizei Nürnberg nahm den Unfall vor Ort auf. Hierbei stellten die Beamten den Audi A 5 sicher. Erste Ermittlungen zu den Eigentumsverhältnissen ergaben, dass das Fahrzeug einem Angehörigen eines der Fahrzeuginsassen gehört. Für die weiteren Ermittlungen ist die Feststellung der Fahrereigenschaft von zentraler Bedeutung. Derzeit richtet sich der Tatverdacht gegen einen der beiden 15-Jährigen.



