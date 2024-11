Tödlicher Verkehrsunfall - 46-Jähriger verstirbt im Krankenhaus - wichtiger Zeuge gesucht

BESSENBACH, OT STRAßBESSENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Bei einem Verkehrsunfall hat am Samstagabend ein 46-jähriger Mann sein Leben verloren. Mit den Ermittlungen zum Unfallhergang ist die Polizeiinspektion Aschaffenburg betraut. Die Beamten werden zur Klärung des Unfallgeschehens von einem Sachverständigen unterstützt.

Gegen 23:00 Uhr kam es in der Würzburger Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kraftrad, der in Richtung Haibach unterwegs war, und einem Fußgänger. Am Steuer des Kraftrades saß ein 21-jähriger Mann. Der 46-jährige Anwohner fühlte sich aufgrund der Lautstärke sowie der Geschwindigkeit des Kraftrad-Fahrers gestört und wollte diesen hiermit konfrontieren. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß, wodurch der Anwohner schwer verletzt wurde.

Der Mann erlitt infolge des Unfalls schwere Verletzungen und wurde in eine Klinik gebracht. Dort ist er kurze Zeit später verstorben. Der 21-jährige Fahrer des Kraftrades wurde bei dem Unfall ebenfalls verletzt. Auch er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankhaus gebracht.

Die vor Ort geführten Ermittlungen der Polizei ergaben, dass kurz nach dem Unfall ein weiterer Motorradfahrer an die Unfallörtlichkeit kam. Dieser entfernte sich jedoch kurz vor Eintreffen der Streife und könnte ein wichtiger Zeuge sein.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang, führen die Unfallermittler der Polizei Aschaffenburg. Um diesen exakt rekonstruieren zu können, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Neben den Einsatzkräften der Polizei waren auch der Rettungsdienst, die Straßenmeisterei und die örtliche Feuerwehr Bessenbach im Einsatz.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der erforderlichen Bergungsarbeiten war die Würzburger Straße für mehrere Stunden voll gesperrt.

Der bislang unbekannte Motorradfahrer, sowie mögliche Unfallzeugen, die sich noch nicht mit der Polizei in Verbindung gesetzt haben, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

GROßOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstag, zwischen 12:00 Uhr und 12:15 Uhr wurde eine Pylone der Aschaffenburger Polizei entwendet. Die Streife stellte diese auf der Staatsstraße 3115 bei der Einmündung zur Breitfeldstraße auf, um den Weg für den Rettungsdienst zu markieren. Nach Beendigung des Einsatzes, stand die faltbare Pylone nicht mehr an der Einmündung.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Freitag, 18:00 Uhr und Samstag, 10:30 Uhr wurden zwei geparkte Pkw im Hohenzollernring beschädigt. Der Audi sowie der Daimler parkten am rechten Fahrbahnrand. Bei beiden Fahrzeugen wurde die Halterung des Spiegelglases innerhalb des rechten Außenspiegels beschädigt.

ASCHAFFENBURG/ INNENSTADT. Zwischen Freitag, 19:45 Uhr und Samstag, 07:40 Uhr wurde das hintere Kennzeichen, sowie der hintere Scheibenwischer eines grauen Skoda Octavia abgerissen. Am Fahrzeug entstand außerdem eine Delle an der Heckklappe. Der Pkw parkte in der Goldbacher Straße auf dem dortigen Parkplatz am Bahngelände.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitag, zwischen 10:50 Uhr und 11:22 Uhr wurde ein roter Ford Fiesta an der Beifahrertüre beschädigt. Der Pkw parkte in der Daimlerstraße auf dem Parkplatz des Baumarktes.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

OBERNBURG AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Zwischen Mittwoch, 20:00 Uhr, und Freitag, 09:00 Uhr wurde ein schwarzer Daimler an der rechten Seite der Heckstoßsange beschädigt. Das Fahrzeug parkte in der Römerstraße auf einem Kundenparkplatz.

ESCHAU, OT SOMMERAU, LKR. MILTENBERG. Am Freitag, zwischen 22:00 Uhr und 14:00 Uhr wurde der linke Außenspiegel eines blauen BMW beschädigt. Das Fahrzeug parkte in der Elsavastraße am Straßenrand.

MÖNCHBERG, LKR. MILTENBERG. Am Samstag, zwischen 05:20 Uhr und 14:00 Uhr wurde die hintere linke Scheibe eines grauen Toyota eingeschlagen, welches in der "untere Dorfstraße" parkte.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.