2493 – Verkehrsinfo – Fußballspiel FCA gegen Hoffenheim

Augsburg – Am Sonntag (10.11.2024) ist das Parken auf dem Messegelände aufgrund einer anderen Veranstaltung nicht wie gewohnt möglich. Auch der Shuttle-Service entfällt.

Besucherinnen und Besucher der WWK-Arena werden gebeten, auf den Parkplatz des XXL-Lutz im Unteren Talweg 49 oder auf die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln auszuweichen.

2494 – Zimmerbrand in der Innenstadt

Innenstadt – Am Freitag (08.11.2024) kam es zu einem Zimmerbrand in einer Wohnung in der Dominikanergasse. Eine 69-jährige Bewohnerin erlitt, ersten Erkenntnissen zufolge, eine Rauchgasvergiftung.

Gegen 20.00 Uhr teilten Passanten eine Rauchentwicklung aus der Wohnung mit. Die Feuerwehr löschte den Brand und brachte die 69-Jährige aus der Wohnung. Der Brand wurde nach derzeitigen Erkenntnissen durch eine umgefallene Kerze ausgelöst. Die 69-jährige Wohnungsbewohnerin wurde anschließend zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Erste Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Verhüten von Bränden gegen die 69-Jährige.

2495 – Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Innenstadt – In der Zeit von Donnerstag (07.11.2024), 18.00 Uhr bis Freitag (08.11.2024), 08.30 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere Gebäude und ein Auto im Bereich der Kirchgasse mit Farbe. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von mindestens 2.000 Euro.

Innenstadt – Im Zeitraum von Freitag (08.11.2024), 23.00 Uhr bis Samstag (09.11.2024), 13.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Weihnachtsmarktstand mit Farbe. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Innenstadt – Am Freitag (08.11.2024) beschädigte ein 24-Jähriger mehrere Wände eines Lokals in der Dominikanergasse mit Farbe und flüchtete. Polizeibeamte stoppten den Mann.

Gegen 22.00 Uhr wurde die Polizei über den Vorfall informiert. Im Rahmen einer sofortigen Fahndung stoppten Polizeibeamte den 24-Jährigen im Nahbereich. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den 24-Jährigen.

2496 – Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Lechhausen – Am heutigen Sonntag (10.11.2024) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in einer Diskothek im Partnachweg. Hierbei wurde eine 27-Jährige und ein 33-Jähriger leicht verletzt.

Gegen 02.00 Uhr kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen drei bislang unbekannten Tätern und einem 33-Jährigen. Dabei schlugen die Unbekannten offenbar den 33-Jährigen. Die 27-Jährige geriet hierbei dazwischen und wurde ebenfalls durch einen Schlag getroffen. Anschließend stürzte sie zu Boden. Die drei Unbekannten entfernten sich in unbekannte Richtung. Die 27-Jährige und der 33-Jährige wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Körperverletzungsdeliktes. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2497 – Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Göggingen – Am heutigen Sonntag (10.11.2024) war ein 28-jähriger Autofahrer alkoholisiert in der Imhofstraße unterwegs.

Gegen 03.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 28-Jährigen fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes und stellten den Führerschein sowie Autoschlüssel sicher. Außerdem veranlassten sie eine Blutentnahme bei dem Mann, um den genauen Alkoholwert im Blut zu bestimmen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 28-Jährigen.

2498 – Polizei ermittelt nach Streit wegen Keksen

Innenstadt – Am gestrigen Samstag (09.11.2024) kam es zu einer Sachbeschädigung in einem Cafe in der Konrad-Adenauer-Allee.

Gegen 23.00 Uhr kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei 32- und 38-jährigen Männern und einem Mitarbeiter des Cafes. Daraufhin beschädigten die beiden Männer Gegenstände in dem Cafe und flüchteten. Hierbei stoppten Mitarbeiter des Ordnungsdienstes die Männer und übergaben sie an die Polizei.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen die beiden 32 und 38 Jahre alten Männer.

2499 – Zusammenstoß mit Gebäudefassade

Innenstadt – Am gestrigen Samstag (09.11.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Lechhauser Straße. Eine 17-Jährige und ein weiterer Insasse wurden dabei leicht verletzt.

Gegen 22.45 Uhr war eine 17-jährige Skoda-Fahrerin mit zwei weiteren Insassen in südliche Richtung unterwegs. Hierbei bog sie auf einen Parkplatz ab und verlor die Kontrolle über das Auto. Anschließend kollidierte das Auto mit einer Gebäudefassade. Die 17-Jährige und ein weiterer Insasse wurden dabei leicht verletzt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten zudem fest, dass die 17-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Bei dem Unfall entstand, ersten Schätzungen zufolge, ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Fahrlässiger Körperverletzung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen die 17-Jährige. Auch der Halter des Autos muss mit einer Anzeige wegen des Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.