REGENSBURG. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag unterzogen Streifenbeamte der Polizeiinspektion Regensburg Süd einen Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle und stellten hierbei Umstände fest, die einen Verdacht auf das Vorliegen mehrerer Straftaten im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln begründen. Der Mann wurde mittlerweile in Untersuchungshaft genommen. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt.

Am Freitag, 8. November wurden Regensburger Polizeibeamte gegen 01:00 Uhr auf einen Pkw mit tschechischer Zulassung aufmerksam, der scheinbar ziellos durch das Galgenbergviertel in Regensburg fuhr. Aufgrund dessen wurde der 46-jährige Fahrer des Fahrzeugs einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem wurde bei dessen Durchsuchung, sowie bei der Durchsuchung des Pkw Kokain und Methamphetamin im geringen zweistelligen Grammbereich aufgefunden. Weiterhin führte der 46-Jährige in seinem Fahrzeug zwei Schlagstöcke zugriffsbereit mit sich.

Die Polizeibeamten nahmen den Mann daraufhin vorläufig fest. Außerdem wurde aufgrund des Verdachts des Führens eines Pkw unter Drogeneinwirkung bei dem Fahrer eine Blutentnahme durchgeführt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg wurde der 46-Jährige am 8. November einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, woraufhin der Tatverdächtige in eine bayerische Justizvollzugsanstalt verbracht wurde.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg führt die weiteren Ermittlungen. Der 46-jährige, tschechische Staatsangehörige muss sich nun wegen Straftaten nach dem Straßenverkehrsgesetz, dem Betäubungsmittelgesetz und dem Waffengesetz verantworten.