POCKING, LKR. PASSAU. Erneut haben Telefonbetrüger in der Region zugeschlagen. Eine 83-Jährige aus Pocking übergibt mehrere Goldmünzen an einen unbekannten Kurier.

Zuvor wurde die 83-jährige Frau am 07.11.2024 gegen 10:45 Uhr von einem angeblichen Polizeibeamten darüber informiert, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall versucht habe und eine Kaution hinterlegt werden müsse, damit ihre Tochter nicht in Untersuchungshaft kommt. Daraufhin übergab die 83-Jährige an ihrer Wohnanschrift gegen 13:30 Uhr mehrere Goldmünzen im unteren fünfstelligen Bereich an einen unbekannten Mann.

Der Abholer wird folgendermaßen beschrieben:

ca. 30 - 35 Jahre alt

west/-nordeuropäisches Aussehen

ca. 170 - 175 cm groß

schlanke Figur

gehobener Kleidungsstil: dunkle Hose, dunkler Anorak

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern hat die weiteren Ermittlungen zu dem Betrugsfall übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 08531/90586-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle. Der Zeugenaufruf richtet sich insbesondere an Passanten, die gestern Mittag gegen 13.30 Uhr im Bereich der Passauer Straße verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben. Ebenso werden Taxiunternehmen, die gestern im Tatzeitraum u. U. eine Person, auf die die Beschreibung zutrifft, in die Passauer Straße bzw. in die Nähe gefahren haben, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Wie der Fall in Pocking verdeutlicht, ist die Masche der Telefonbetrüger nach wie vor hochaktuell. Deshalb appelliert das Polizeipräsidium Niederbayern darum - "Seien Sie misstrauisch, bei Fragen am Telefon nach Geld und Wertsachen - legen Sie einfach auf"

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch nicht, durch angeblich dringende Ermittlungen! Legen Sie einfach auf!

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und beenden Sie das Gespräch, sobald sich jemand nach Ihren finanziellen Verhältnissen erkundigt.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Notrufnummer „110“ an. Sollten Sie bei der Polizei zurückrufen, drücken Sie dabei nicht die „Rückruftaste“, da Sie sonst möglicherweise wieder bei den Betrügern landen. Wählen Sie die Nummer SELBST!

Übergeben Sie nie Geld an Unbekannte.

Wie Sie sich und Ihre Angehörigen vor Telefonbetrug schützen können finden Sie auch auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes.

Veröffentlicht: 08.11.2024, 11:35 Uhr