Nach Streitigkeit unter Verkehrsteilnehmern - Aschaffenburger Polizei sucht Zeugen

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am späten Mittwochabend ist es im Ortsgebiet zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem Audi-Fahrer und einer BMW-Fahrerin sowie den weiteren Fahrzeuginsassen gekommen. Hierbei kam es auch zu einem Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und einer Nötigung. Die Aschaffenburger Polizei sucht nach unbeteiligten Zeugen.

Dem Sachstand nach kam es gegen 21:30 Uhr in der Bahnstraße zu dem Aufeinandertreffen der beiden Fahrzeuge - einem weißen BMW sowie einem schwarzen Audi. Die beiden Pkw waren in entgegengesetzter Richtung auf der Bahnstraße unterwegs, als der Fahrer des Audi auf die Gegenfahrbahn lenkte und die Fahrerin des BMW einen Zusammenstoß nur durch ein Ausweichen auf den Grünstreifen verhindern konnte. Der Audi blockierte in der Folge die gesamte Fahrbahn. Die Fahrzeuginsassen des Audi begaben sich anschließend um den BMW, bedrohten die Fahrerin sowie ihren Begleiter und hinderten diese zunächst an der Weiterfahrt. Nachdem diese die Einsatzzentrale der Polizei verständigten, flüchtete der Audi in unbekannte Richtung.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten der Audi samt Insassen angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem Vorfall um kein zufälliges Treffen, sondern um eine Beziehungsstreitigkeit unter ehemaligen Lebensgefährten.

Gegen den Fahrer des Audi wird nun wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Nötigung und Bedrohung ermittelt. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen.

Die Aschaffenburger Polizei führt die weiteren Ermittlungen und hofft nun auf Hinweise von unbeteiligten Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten. Diese werden gebeten sich unter 06021/857-2230 zu melden.

Motorradfahrer entzieht sich Kontrolle - Ermittlungen wegen Verbotenem Kraftfahrzeugrennen und weiteren Delikten

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Ein 18-jähriger Motorradfahrer versuchte am Mittwochabend mit überhöhter Geschwindigkeit vor einer Streife der Aschaffenburger Polizei zu flüchten. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle leistete der junge Mann Widerstand. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Eine Streife der Aschaffenburger Polizei erblickte am Mittwoch, gegen 20:25 Uhr, im Bereich der Würzburger Straße ein mit zwei Personen besetztes Motorrad, welches ohne Kennzeichen unterwegs war. Als der Motorradfahrer die Streife im Bereich der Schwindstraße erblickte, flüchtete er mit hoher Geschwindigkeit über die Großmutterwiese und Fasanerie und konnte letztendlich in der Kirchnerstraße gestoppt werden.

Der 18-jährige Fahrer sowie sein gleichaltriger Sozius wurden vorläufig festgenommen. Hierbei leistete der 18-jährige Fahrer des Motorrads Widerstand und verletzte einen Polizeibeamten leicht an der Hand.

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich schnell der Grund für das Verhalten des jungen Fahrers heraus. Das Motorrad war bislang noch nie zugelassen, zudem war der 18-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Das Motorrad selbst sowie die dort angebrachte "Go-Pro" wurden in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg sichergestellt.

Den 18-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen einem Verbotenen Kraftfahrzeugrennen, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstößen auf Grund der fehlenden Zulassung.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Miltenberg

GROSSHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Am Mittwoch, zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr, wurde in der Industriestraße die Garage eines Wohnwesens durch ein unbekanntes Fahrzeug angefahren und beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.