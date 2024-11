KIRCHENTHUMBACH, LKR. NEUSTADT A.D.WALDNAAB. Am Sonntag, den 3. November 2024, kam es erneut zu einer versuchten schweren Brandstiftung in der Pfarrkirche von Kirchenthumbach. Die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. konnte jetzt einen mutmaßlichen Täter für die aktuelle Tat und die zurückliegenden beiden Fälle ermitteln.

Am frühen Nachmittag des vergangenen Sonntags wurde erneut versucht, eine Sitzbank aus Holz in der Pfarrkirche in Kirchenthumbach in Brand zu setzen. Das Feuer konnte jedoch auch hier noch frühzeitig entdeckt und gelöscht werden. Es entstand ein Schaden in Höhe eines mittleren dreistelligen Eurobetrags. Intensive kriminalpolizeiliche Ermittlungen führten nun zu dem mutmaßlichen Täter. Dabei handelt es sich um ein strafunmündiges Kind aus der Region.

Die Kriminalpolizei Weiden führt die weiteren Ermittlungen zu diesen drei Fällen.