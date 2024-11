REGENSBURG. Am späten Abend des 2. November 2024 brannte im Bereich der Prinz-Ruprecht-Straße / Damaschkeweg ein geparktes Auto. Die Kriminalpolizei Regensburg geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus und sucht Zeugen.

Ein Mann bemerkte am Samstagabend gegen 22 Uhr ein brennendes Auto im Bereich der Prinz-Ruprecht-Straße und wählte den Notruf. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen 5-stelligen Betrags. Die Kriminalpolizei Regensburg hat am Tatort Spuren gesichert und ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei bittet um Mithilfe:

Wer hat am 2. November 2024 gegen 22 Uhr im Bereich der Prinz-Ruprecht-Straße / Damaschkeweg in Regensburg verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegen.