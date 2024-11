CHAM. LKR. CHAM. Ein bisher unbekannter Täter forderte am Montagabend von einem Jugendlichen gewaltsam Geld und flüchte schließlich ohne Erfolg vom Tatort. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.

Am Montag, 4. November, befand sich ein 17-Jähriger Rodinger zwischen 19:00 Uhr und 19:30 Uhr in der Frühlingstraße in Cham auf dem Weg zum nahegelegenen Bahnhof. Dort wurde er von einem unbekannten Mann angesprochen. Der unbekannte Täter soll von dem Jugendlichen Geld gefordert und diesen zudem körperlich angegangen haben. Der 17-Jährige wehrte sich gegen den Angreifer und konnte diesen in die Flucht schlagen.

Der Jugendliche wurde durch den Vorfall leicht verletzt und erstattete im Nachgang Anzeige bei der Polizeiinspektion Cham.

Er konnte den Unbekannten wie folgt beschreiben:

Männlich

Ca. 40 Jahre alt

Ca. 180 cm groß

Schlanke Statur

Schwarze Kleidung, schwarze Mütze

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Haben Sie am Montagabend in der Frühlingstraße in Cham eine Person beobachtet, auf die die obige Beschreibung passt oder können Sie sonstige Angaben zu dem Fall machen? Dann melden Sie sich unter der Rufnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg.