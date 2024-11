BAMBERG. Am Sonntagabend stahlen unbekannte Täter ein Wohnmobil. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Der Eigentümer des Wohnmobils parkte dieses am Sonntag, um 18.30 Uhr, in der Bamberger Kärntenstraße. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Fiat Ducato mit einem Wohnmobilaufbau der Marke Hymer. Das Wohnmobil im Wert von etwa 50.000 Euro trug zuletzt die Kennzeichen BA-AM 66. Ersten Erkenntnissen zufolge machten sich drei unbekannte Täter am Sonntag ab 21 Uhr an dem Fahrzeug zu schaffen, bevor sie sich gegen 23.15 Uhr damit in Richtung Memmelsdorfer Straße davon machten.

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.