REGENSBURG. AMBERG. WEIDEN I.D.OPF. Im Jahr 2024 führte das Polizeipräsidium Oberpfalz in Zusammenarbeit mit den örtlichen Dienststellen gleich dreimal das bewährte Format „Coffee with a Cop“ durch und stand damit zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern Rede und Antwort.

Im Juli eröffnete das Polizeipräsidium Oberpfalz im Donaueinkaufszentrum in Regensburg einen Pop-Up-Store und beschritt damit einen ganz neuen Weg. Neben verschiedenen Aktionen wie der „Hantelbank-Challenge“ oder dem Besuch des Polizeilöwens Lexi, stellte auch die Veranstaltung „Coffee with a Cop“ ein Highlight des zwei Wochen lang geöffneten Pop-Up-Stores dar. Bei einer Tasse Kaffee konnten interessierte Besucherinnen und Besucher neben den Streifenbeamten der Polizeiinspektion Regensburg Nord auch Ermittlern der Kriminalpolizei und den Einstellungsberatern ihre Fragen stellen.

Auch die Polizeiinspektion Regensburg Süd sprach gleich mehrmals eine Einladung an die Bevölkerung, angelehnt an das Format „Coffee with a Cop, aus. Im Rahmen von mehreren Informationsständen zur Sicherheit im Öffentlichen Raum gaben die Beamten im Fürst-Anselm-Park bei einer Tasse Kaffee Tipps zu verschiedenen Präventionsthemen und standen auch für allgemeine Anliegen als Ansprechpartner zur Verfügung.

Im Oktober schlossen sich auch die Polizeiinspektionen Amberg und Weiden i.d.OPf. der Veranstaltungsreihe an und luden die Bevölkerung zu interessanten Gesprächen auf ein Heißgetränk ein. Auch hier beteiligten sich in beiden Fällen verschiedene Polizeibeamte der umliegenden Dienststellen, um so das vielfältige Gesamtbild der Oberpfälzer Polizei bestmöglich abzubilden. Ob Verkehrspolizei, Kriminalpolizei oder Streifendienst, hier war für jeden etwas dabei.

An allen Terminen zeigte sich, dass durchaus Gesprächsbedarf vorhanden ist. Egal ob persönliche Anliegen, Fragen zum Alltag als Polizistin oder einfach ein allgemeiner Austausch. Die Möglichkeit zur entspannten Unterhaltung wurde von beiden Seiten rege genutzt, sodass sich auch für die Polizei ein deutlicher Mehrwert zeigte. Durch das Format können auch wir in die Bevölkerung hineinhorchen und erfahren, was die Bürgerinnen und Bürger aktuell beschäftigt.

Alles in allem zeigte sich „Coffee with a Cop“ erneut als voller Erfolg!

Infos über zukünftige Veranstaltungen Ihrer Polizei erhalten Sie auf der Website https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/veranstaltungen/index.html.