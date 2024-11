WÜRZBURG / INNENSTADT. Am Freitag konnten zwei junge Männer aufgrund schneller und intensiver Ermittlungen der Kripo Würzburg festgenommen werden. Dem aktuellen Ermittlungsstand nach haben die Tatverdächtigen unter Vorhalt einer Schreckschusswaffe zwei Fußgänger angegangen und Bargeld gefordert. Der 18-Jährige und der 23-Jährige befinden sich bereits in Untersuchungshaft.

Vorfall am Freitagabend - Großangelegte Fahndung

Am Freitagabend, gegen 20:30 Uhr, liefen ein 22-Jähriger und eine 19-Jährige zu Fuß von der Kroatengasse in Richtung Innenstadt. Auf Höhe des dortigen Schotterparkplatzes hielt ein schwarzer Pkw neben den beiden Fußgängern an. Die Insassen forderten unter Vorhalt einer augenscheinlich echt aussehenden Waffe die Herausgabe von Bargeld. Daraufhin entfernten sich die beiden Passanten in Richtung Theresienstraße, wo diese durch eine Schussabgabe zum Stehen bleiben aufgefordert wurden. Die beiden Tatverdächtigen nahmen im Anschluss Bargeld im hohen dreistelligen Bereich an sich und entfernten sich in unbekannte Richtung. Nach Eingang des ersten Notrufs fahndete die Polizei Würzburg-Stadt mit einem Großaufgebot nach den Tätern.

Intensive Ermittlungen der Kripo - Täter in Haft

Durch umfangreiche Ermittlungen konnte die Kriminalpolizei Würzburg zusammen mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt noch in der Nacht die Identität der zwei Tatverdächtigen klären und diese festnehmen.

Die mutmaßlichen Täter im Alter von 18 und 23 Jahren wurden am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen die beiden Männer auf Grund des dringenden Tatverdachts des schweren Raubes Haftbefehle. Die beiden Tatverdächtigen befinden sich bereits in verschiedenen Justizvollzugsanstalten.