ERLANGEN. (1136) Am Montagnachmittag (04.11.2024) ließ ein 53-jähriger Mann in der Erlanger Innenstadt seine Hose herunter, was von mehreren Personen wahrgenommen wurde. Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam.



Gegen 14:30 Uhr hielt sich eine Frau, gemeinsam mit Freunden und ihren Kindern, auf dem Erlanger Marktplatz auf. Hier bemerkte sie einen Mann, der seine Hose heruntergelassen hatte und für alle sichtbar sein Glied vorzeigte. Daraufhin verständigte die Frau die Polizei.

Bei Eintreffen einer Streife der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt zeigte sich der 53-Jährige absolut uneinsichtig und schrie die Beamten in teils unverständlicher Sprache an. Der Mann war augenscheinlich alkoholisiert, weigerte sich jedoch einen Alkoholtest durchführen zu lassen.

Die Beamten erteilten dem Mann einen Platzverweis, welchem er jedoch nicht nachkam. Daraufhin nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam.

Gegen den 53-Jährigen leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses ein.



