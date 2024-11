ANSBACH. (1135) Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend (31.10.2024) und Montagmorgen (04.11.2024) brachen Unbekannte einen Container eines Autohauses in Ansbach auf und entwendeten daraus eine Vielzahl an Kompletträdern. Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Unbekannte Personen verschafften sich im genannten Zeitraum mutmaßlich über einen Zaun Zugang zum Gelände eines Autohauses in der Rothenburger Straße. Im weiteren Verlauf brachen sie einen Lagercontainer auf und entwendeten daraus rund 30 Sätze Kompletträder im Wert von mindestens 40.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Ansbach führte am Tatort eine Spurensicherung durch und ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls. In diesem Zusammenhang bitten die Beamten Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Areals aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Christian Seiler / bl