REGENSBURG. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden aus einem Fahrradgeschäft in Regensburg vier hochwertige E-Bikes gestohlen. Die Kriminalpolizei Regensburg hat Spuren am Tatort gesichert und ermittelt.

Im Zeitraum vom 30.10.24, 17:00 Uhr, bis 31.10.24, 01:45 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Fahrradgeschäft in der Bajuwarenstraße. Sie entwendeten aus einem Lagerraum vier hochwertige E-Bikes im Gesamtwert eines fünfstelligen Eurobetrags und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise: Wer hat zwischen dem 30. Oktober, 17:00 Uhr, und dem 31. Oktober, 01:45 Uhr, im Bereich der Bajuwarenstraße in Regensburg Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizei Regensburg zu melden.