Einbruch in Einfamilienhaus – Täter nutzte Urlaub der Bewohner aus

BÜRGSTADT, LKR. MILTENBERG. Den Urlaub der Hausbewohner nutzte wohl ein Einbrecher in der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmorgen aus, als er in ein im Umbau befindliches Einfamilienhaus einbrach. Ob der Unbekannte dabei Beute machen konnte, ist noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Ein Mitarbeiter einer Umzugsfirma stellte gegen 09:00 Uhr fest, dass vermutlich über Nacht eine Terrassentür des Hauses in der Michael-Breunig-Straße aufgebrochen worden ist. Dem Sachstand nach schaute sich der Unbekannte im gesamten Haus um und verließ es anschließend wieder. Ob tatsächlich etwas gestohlen worden ist, wird sich erst abschließend klären lassen, wenn die Bewohner von ihrer Reise zurückkehren.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kripo Aschaffenburg und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich der Michael-Breunig-Straße gesehen haben, sich bei der Polizei, unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Offene Garten- und Terrassentür lud Dieb ein – Unbekannter stiehlt mehrere einhundert Euro Bargeld

KAHL AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Dem Sachstand nach luden am Samstagmittag eine offene Garten- und Terrassentür einen Unbekannten dazu ein, schnell Beute zu machen.

Die Bewohner des Hauses in der Freigerichter Straße musste gegen 12:00 Uhr feststellen, dass ein Unbekannter in ihrem Haus war und mehrere einhundert Euro Bargeld aus den Portemonnaies gestohlen hatte. Leider hatten die Bewohner von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr die Terrassentür offenstehen gelassen und es dem Dieb so sehr leicht gemacht.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Obernburg am Main

KLEINWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Die Alarmanlage seines Autos weckte am Samstag gegen 01:00 Uhr einen 35-Jährigen. Bei seinem in der Straße Römer 2 geparkten Toyota Lexus musste er feststellen, dass ein Unbekannter das Panoramadach seines Autos eingeschlagen hatte. Dem Sachstand nach entstand der Schaden durch ein Trinkglas oder einen anderen Glasgegenstand.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

GROSSHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstagabend einen Gullydeckel in der Hauptstraße abgenommen und auf die Straße gelegt. Der Fahrer eines Chryslers fuhr aufgrund der Dunkelheit gegen 22:30 Uhr in den offenen Kanalschacht. Die Beschädigung an der Aufhängung des Autos war so erheblich, dass es abgeschleppt werden musste.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.