WALDKRAIBURG, LKR. MÜHLDORF AM INN. Ein 54 Jahre alter Mann prallte mit seinem E-Bike am Donnerstagnachmittag, 31. Oktober 2024, beim Vorbeifahren gegen die geöffnete Tür eines geparkten Pkw und kam zu Sturz. Der Zweiradfahrer zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein ermittelt jetzt die Polizeiinspektion Waldkraiburg in der Sache und wird dabei von einem Sachverständigen unterstützt.

Der folgenschwere Verkehrsunfall passierte am Donnerstag (31.10.2024) gegen 17:45 Uhr in der Berliner Straße in Waldkraiburg. Ein 54 Jahre alter Radfahrer aus dem Landkreis Mühldorf am Inn fuhr zu dieser Zeit mit seinem Fahrrad (E-Bike) auf der Berliner Straße stadtauswärts und übersah dabei offenbar ein parkendes Fahrzeug. Der Zweiradfahrer kollidierte mit der bereits geöffneten Fondtüre des Pkw und kam zu Sturz. Er vestarb noch an der Unfallstelle.

Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein ermittelt jetzt die Polizeiinspektion Waldkraiburg in der Sache. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde dabei ein Sachverständiger zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs hinzugezogen.