KÜRNACH, LKR. WÜRZBURG. Am späten Dienstagabend sind erneut mehrere Strohballen in Brand geraten. Noch im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei einen 21-Jährigen festnehmen, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Donnerstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt wurde. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen.

Strohballen auf Wiese in Brand geraten

Gegen 23:55 Uhr wurde der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken ein Feuer in Verlängerung der Straße "Am Trieb", im Bereich eines dortigen Waldstücks, mitgeteilt. Wie sich herausstellte, sind auf einer dortigen Wiese mehrere Strohballen in Brand gesetzt worden. Die Feuerwehr Kürnach war wenige Minuten nach der Mitteilung mit zahlreichen Kräften vor Ort und konnte das Feuer schnell löschen.

Neben den insgesamt sieben in Brand geratenen Strohballen, wurde auch die Wiese in Mitleidenschaft gezogen. Nach ersten Schätzungen liegt der entstandene Sachschaden im hohen dreistelligen bis niedrigen vierstelligen Bereich.

Festnahme während Fahndung

Unmittelbar nach Mitteilung des Feuers fahndeten Streifen der Polizeiinspektion Würzburg-Land mit Unterstützung von Beamten der Zentralen Einsatzdienste Würzburg nach einem möglichen Brandstifter.

Bereits kurz nach Mitternacht konnten die Beamten einen 21-Jährigen im Kürnacher Ortsbereich kontrollieren. Da sich noch während der Überprüfung des Mannes der Tatverdacht gegen diesen erhärtete, wurde ihm die Festnahme erklärt.

Ermittlungsrichter ordnet Untersuchungshaft an

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der Tatverdächtige am Donnerstagmorgen dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ wegen des dringenden Tatverdachts mehrerer im Raum stehender Brandstiftungsdelikte Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann aus dem Landkreis Würzburg. Im Anschluss wurde der junge Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.