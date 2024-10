REGENSBURG. Bei einem Raubdelikt am Dienstagabend im Regensburger Stadtsüden gelang es zwei bisher noch unbekannten Tätern mit einer Tatbeute im fünfstelligen Bereich zu flüchten. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg bittet um Zeugenhinweise.

Am Dienstag, 29. Oktober, verschafften sich zwei unbekannte Männer gegen 18:45 Uhr Zutritt zur Wohnung einer 44-jährigen Frau in Regensburg. Die beiden Unbekannten bedrohten die Frau und ihre minderjährige Tochter unter Androhung von Gewalt. Den Tätern gelang es den Tresor in den Wohnräumen zu öffnen. Schließlich flüchteten die beiden Personen mit Bargeld und Schmuck im Wert einer mittleren fünfstelligen Summe von der Örtlichkeit.

Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

Beide ca. 20 – 25 Jahre alt

Einer ca. 1,50-1,55m, der andere ca. 1,80m groß

Beide schwarz gekleidet

Einer trug eine Maske mit einem aufgedruckten Skelett, der andere eine „Guy-Fawkes“-Maske

Einer trug einen schwarzen, der andere einen roten Rucksack

Die Polizeiinspektion Regensburg Süd leitete, gemeinsam mit Unterstützungskräften, umgehend Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich ein, welche bisher jedoch ergebnislos verliefen. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Spurensicherung vor Ort durchgeführt und die weiteren Ermittlungen übernommen.

Nun werden Zeugen gesucht, die zur Ergreifung der beiden Tatverdächtigen beitragen können: Haben sie sich am Dienstagabend im Viertel Galgenberg in Regensburg, in der Nähe des Unterislinger Wegs/Humboldtstraße/Lore-Kullmer-Straße aufgehalten und konnten Sie Personen feststellen, die auf die obige Beschreibung passen? Können Sie sonstige sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen? Dann melden Sie sich unter der Rufnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg.