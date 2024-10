VELBURG. LKR. NEUMARKT I.D.OPF. Fahnder haben am Donnerstag, den 24. Oktober bei einer Kontrolle auf der Bundesautobahn A3 diverses Diebesgut sichergestellt. Der Bestohlene erfuhr erst durch die Polizei von dem Diebstahl.

Ein Kleintransporter auf der Bundesautobahn A3 erregte am Donnerstag, den 24. Oktober, Interesse bei Fahndern der Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizeiinspektion Feucht. Bei der Kontrolle auf einem Autobahnparkplatz bei Velburg endeckten die Beamten im Laderaum unter wertlosem Sperrmüll sehr wertvolles Werkzeug. Als Eigentümer des Werkzeugs konnte eine belgische Baufirma ermittelt werden, welche erst auf diesem Weg von dem Diebstahl erfuhr. Insgesamt handelte es sich um mehrere Koffer mit Baustellenwerkzeug und einem Glasfaser-Spleißgerät, mit einem Gesamtwert von mehreren 10.000 Euro. Die drei Insassen zwischen 17 und 52 Jahren gaben an, die Gegenstände auf einem Basar in Nordrhein-Westfalen gekauft zu haben. Gegen sie wird durch die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg nun wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Hehlerei ermittelt. Inwieweit die drei auch für den Diebstahl in Frage kommen, werden die Ermittlungen klären.