KIRCHENTHUMBACH. LKR. NEUSTADT A.D.WALDNAAB. Am Dienstag, den 15. Oktober 2024, brachen unbekannte Täter in einen Supermarkt in Kirchenthumbach ein und entwendeten dort Ware im Wert eines fünfstelligen Bargeldbetrags. Die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. hat im Fall zwischenzeitlich die Ermittlungen übernommen.

Am Morgen des 16. Oktobers, konnten Mitarbeiter eines Supermarkts in Kirchenthumbach feststellen, dass Unbekannte sich über Nacht gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude verschafft hatten. Die Täter hatten es dabei auf unterschiedlichste Waren mit hohem Wert abgesehen. Darunter u.a. Spirituosen, Zigaretten und Kaffee. Letztendlich entwendeten die bislang unbekannten Täter Waren im Wert von einem fünfstelligem Bargeldbetrag.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die Spurensicherung vor Ort vorgenommen und führt die weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die in der Nacht von 15. und 16. Oktober in der Bayreuther Straße in Kirchenthumbach verdächtige Personen oder Fahrzeuge feststellen konnten oder andere sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0961/401-2222 bei der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. zu melden.