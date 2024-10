REGENSBURG. Am 26. Oktober 2024 kam es am St.-Peters-Weg in Regensburg zu einem Vorfall, bei dem ein 20-jähriger Mann von einem bislang Unbekanntem schwer verletzt wurde. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung des Tatgeschehens.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam es in den frühen Morgenstunden des 26. Oktober zu einer Streitigkeit zwischen mehreren Personen im Bereich des St.-Peters-Weg. In deren Verlauf wurde ein 20-Jähriger von einem bislang unbekannten Mann körperlich angegriffen. Die Situation eskalierte soweit, dass der Geschädigte infolge des körperlichen Angriffs das Bewusstsein verlor. Der Unbekannte trat anschließend noch mehrfach mit dem Fuß auf den bereits bewusstlosen Mann ein, wodurch der 20-Jährige schwer verletzt wurde.

Die Ermittler sind derzeit auf der Suche nach Hinweisen und möglichen Zeugen, die zur Aufklärung des Geschehens bzw. zur Ermittlung eines Tatverdächtigen beitragen können.

Der bislang unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

170 cm

Glatze

muskulöse Figur

arabisches Aussehen

Zeugenaufruf: Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer war am 26. Oktober um ca. 5:00 Uhr im Bereich des St.-Peters-Weg in Regensburg unterwegs und hat möglicherweise Beobachtungen gemacht, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 09417506-2888 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.