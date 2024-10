WÜRZBURG. Vom 04. November bis zum 06. November 2024 findet die Fortsetzung der gemeinsamen Antiterrorübungsreihe TEX nunmehr in Unterfranken statt. Polizei und Bundeswehr trainieren im Zuge der Großübung „MainTEX 2024“ das gemeinsame Vorgehen bei akuten terroristischen Bedrohungslagen.

Hintergrund der TEX Übungsreihe

Bereits seit 2017 finden die gemeinsamen Antiterrorübungen von Polizei und Bundeswehr in Bayern statt. Mit Blick auf die weiterhin bestehende abstrakte Gefährdung durch den internationalen Terrorismus wird diese Zusammenarbeit der Bayerischen Polizei und des Landeskommandos Bayern der Bundeswehr damit auch in diesem Jahr weiter intensiviert. An jährlich wechselnden Örtlichkeiten in Bayern werden hierbei die Kenntnisse der jeweiligen Fähigkeiten vertieft und das gemeinsame Vorgehen in verschiedenen Antiterrorszenarien trainiert. Zuletzt fand die gemeinsame Übung unter dem Namen „AlpenTEX 2023“ im alpinen Raum im Bereich Füssen statt.

MainTEX 2024 – Enge Zusammenarbeit von Polizei und Bundeswehr für die Sicherheit

In diesem Jahr findet das Kooperationsmodell seine Fortsetzung in Unterfranken. Unter dem Namen „MainTEX 2024“ richten das Polizeipräsidium Unterfranken und das Landeskommando Bayern der Bundeswehr die diesjährige Großübung in Würzburg aus. Inhaltlich werden sich Teile der Übungsszenarien mit einer fiktiven Bedrohung durch chemische, biologische, radiologische und nukleare Substanzen (CBRN) befassen. Sowohl die gemeinsamen Workshops wie auch die Einsatzübungen selbst finden durchwegs innerhalb von staatlichen Liegenschaften statt. Hierzu stellt die Bundeswehr in Veitshöchheim ein Areal in der Balthasar-Neumann-Kaserne und die Bereitschaftspolizei Räumlichkeiten in der III. Bereitschaftspolizeiabteilung in Würzburg zur Verfügung. Ein weiterer Übungsteil findet auf dem Gelände der Staatlichen Feuerwehrschule in Würzburg statt. Etwaige Beeinträchtigungen für die Bevölkerung ergeben sich hierbei nicht.