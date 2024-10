WEIDEN I.D.OPF. An einer Toilettenkabine der OTH Weiden wurde ein verbotener antisemitischer Schriftzug angebracht. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Am Mittwoch, den 23.Oktober nahm die Polizeiinspektion Weiden i.d.OPf. eine Sachbeschädigung an einer Toilette der Ostbayerischen Technischen Hochschule Weiden i.d.OPf. auf. Ein bislang unbekannter Täter beschmierte die Toilettenwand in der „OrangeLounge“ mit einem antisemitischen Schriftzug. Die nun ermittelnde Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. bittet unter 0961/401-2222 um Zeugenhinweise zu Personen, welche sich vom 22.Oktober bis zum 23.Oktober auf der genannten Toilette verdächtig verhalten haben.