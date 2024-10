AMBERG. Polizeipräsident Thomas Schöniger verabschiedete am heutigen 25. Oktober 2024 den langjährigen Leiter der Zentralen Einsatzdienste Amberg, Ersten Polizeihauptkommissar Erich Wiesnet. Zudem führte er den Interimsleiter, Polizeihauptkommissar Robert Lorenz, in sein neues Amt ein.

Das Polizeipräsidium Oberpfalz hatte am 25. Oktober 2024 zu einem Festakt in das Kultur-Schloss Theuern geladen. Thomas Schöniger vollzog den Amtswechsel der Zentralen Einsatzdienste. Dabei verabschiedete er den scheidenden Dienststellenleiter, Ersten Polizeihauptkommissar Erich Wiesnet, und führte seinen Nachfolger, Polizeihauptkommissar Robert Lorenz, in sein neues Amt ein.

In seiner Rede hob Polizeipräsident Thomas Schöniger die wichtige Rolle der Zentralen Einsatzdienste Amberg hervor, welcher einen bedeutenden Beitrag zur Sicherheit in der Oberpfalz leistet. „Mit den Teileinheiten Einsatzzug, Zivile Einsatzgruppe, den Trainern für Polizeiliches Einsatzverhalten und den Diensthundeführern sind die Zentralen Einsatzdienste Amberg eine unabdingbare Dienststelle für die Unterstützung aller Polizeiinspektionen und der Kriminalpolizei im Großraum Amberg-Schwandorf“, bekräftigte der Polizeipräsident. Vor allem bei Versammlungen sind die Zentralen Einsatzdienste nahezu wöchentlich im Einsatz und sorgen damit für deren geordneten und geregelten Ablauf sowie die Gewährleistung der Versammlungsfreiheit.

Schöniger bedankte sich bei Wiesnet für zuletzt über 15 Jahre an der Spitze der Zentralen Einsatzdienste in Amberg. „Mit Erich Wiesnet geht eine Ära in Amberg zu Ende. Für die stets vertrauensvolle und loyale Zusammenarbeit sowie die tadellose Leitung der Dienststelle möchte ich mich heute ausdrücklich bedanken!“, lauteten die Worte Schönigers. Der Erste Polizeihauptkommissar verabschiedet sich nach über 46 Jahren im Dienst der Bayerischen Polizei und unzähligen bestrittenen Einsätzen in den wohlverdienten Ruhestand.

Mit Polizeihauptkommissar Robert Lorenz konnte Polizeipräsident Schöniger den neuen Leiter der Zentralen Einsatzdienste Amberg vorstellen und in sein Amt einführen. Lorenz übernimmt ab November 2024 und somit nahtlos die Leitung der Dienststelle. Lorenz wird die Führungsgeschicke der Dienststelle im Rahmen des Personalauswahl- und -entwicklungsverfahren des Polizeipräsidiums Oberpfalz für sechs Monate übernehmen. Dem 39-jährigen gebürtigen Schwandorfer wünschte Schöniger in seiner Rede einen guten Start und viel Erfolg für die nun bevorstehende Aufgabe.

Werdegang EPHK Erich Wiesnet

Erich Wiesnets Karriere bei der Polizei begann 1978 im Alter von 17 Jahren mit der Einstellung in den mittleren Polizeivollzugsdienst. Nach der Ausbildung führte Ihn sein Weg zunächst für ein halbes Jahr zur IV. Bereitschaftspolizeiabteilung nach Nürnberg und anschließend für vier Jahre als Streifenbeamter zur Polizeiinspektion Nürnberg Ost. 1986 gelang Ihm der Sprung in sein Heimatpräsidium, dem damaligen Polizeipräsidium Niederbayern/Oberpfalz. Dort war er zunächst beim Einsatzzug der damaligen Polizeidirektion Amberg und anschließend für knapp sechs Jahre bei der Zivilen Einsatzgruppe in Amberg. Von 1992 bis 1994 absolvierte Wiesnet sein Studium für den Aufstieg in den gehobenen Dienst an der Hochschule für den öffentlichen Dienst Fachbereich Polizei in Sulzbach-Rosenberg, welches er mit einem hervorragenden dritten Platz von 545 Absolventen abschloss. Die erste Station nach dem Studium führte Ihn zur Verkehrspolizeiinspektion Amberg, ehe er nach zwei Jahren wieder zurück zu den Operative Ergänzungsdiensten (heute Zentrale Einsatzdienste) wechselte. Dort bekleidete er von 1996 bis 2003 die Funktion des Leiters der Zivilen Einsatzgruppe, von 2003 bis 2009 die Funktion als Leiter des Einsatzzuges und ab dem Jahr 2009, für letztlich 15 Jahre, die Dienststellenleitung der Operativen Ergänzungsdienste (heute Zentrale Einsatzdienste).

Eine kurze Unterbrechung seiner ab 1996 durchgängigen Verwendung bei den Operativen Ergänzungsdiensten fand im Jahr 2000 und 2001 durch je eine halbjährige Verwendung bei der Polizeidirektion Amberg und dem Polizeipräsidium Niederbayern/ Oberpfalz statt.

Ende Oktober verabschiedet sich Wiesnet nun in den Ruhestand.

Werdegang PHK Robert Lorenz

Im September 2002 begann Lorenz seine Ausbildung in der 2. Qualifikationsebene in Sulzbach-Rosenberg. Er war im Anschluss zunächst für ein halbes Jahr beim Einsatzzug in Fürstenfeldbruck eingesetzt, bevor er im Jahr 2005 als Streifenbeamter zur Polizeiinspektion Gröbenzell im Polizeipräsidium Oberbayern Nord wechselte. Dort verbrachte er sechseinhalb Jahre.

Im Jahr 2012 gelang Lorenz der Sprung in die Heimat zur Polizeiinspektion Regensburg Süd. In den weiteren vier Jahren als Streifenbeamter überzeugte er schließlich durch seine guten Leistungen und wurde deshalb zum Aufstieg in die 3. Qualifikationsebene zugelassen. Das Studium an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Sulzbach-Rosenberg schloss er im Jahr 2018 erfolgreich ab.

Seine Erstverwendung als Polizeikommissar und stellvertretender Dienstgruppenleiter verbrachte Lorenz bei der Polizeiinspektion Schwandorf und anschließend wieder bei seiner Stammdienststelle, der PI Regensburg Süd.

Im Jahr 2021 wurde Lorenz in das Personalauswahl- und -entwicklungsverfahren des Polizeipräsidiums Oberpfalz aufgenommen. Im Rahmen dieses Verfahrens durchlief er bei der PI Regensburg Süd, diverse Positionen und war im Anschluss bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg, der Polizeiinspektion Weiden und zuletzt beim Sachgebiet E1 des Polizeipräsidiums Oberpfalz eingesetzt.