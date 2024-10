NÜRNBERG. (1114) Das Auslösen einer Alarmanlage bei einer Firma in Nürnberg Katzwang rief in der Nacht auf Sonntag (27.10.2024) die Polizei auf den Plan. Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd nahmen an Ort und Stelle drei mutmaßliche Einbrecher fest.



Eine Sicherheitsfirma alarmierte kurz vor 03:00 Uhr den Notruf der Polizei, nachdem diese einen Alarmeingang aus einer Firma in der Neuseser Straße registrierten. Mehrere Streifen der vor Ort zuständigen Polizeiinspektion Nürnberg-Süd und der Nachbarinspektion Schwabach sowie zwei Hundeführer fuhren die Örtlichkeit an und umstellten das Objekt. Im Inneren konnten kurz darauf zwei tatverdächtige Männer (58,33) festgestellt und festgenommen werden. Im unmittelbaren Umfeld zum Tatobjekt konnte außerdem ein weiterer Mann (50) in einem Pkw vorläufig festgenommen werden. Hier fanden die Beamten zudem diverses Aufbruchswerkzeug auf.

Gegen die drei Männer leiteten die Polizisten entsprechende Ermittlungsverfahren ein. Gegen den 58-Jährigen sowie den 33-Jährigen stellte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth Haftantrag. Die beiden Männer werden im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.





Erstellt durch: Marc Siegl